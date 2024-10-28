Премьер Словакии Фицо заявил о новой попытке покушения на него

Премьер Словакии Роберт Фицо сообщил о появлении вооруженного человека с заряженным пистолетом на мероприятии в Дукли.

Премьер Словакии Роберт Фицо, который в мае пережил покушение на убийство, сообщил, что его снова хотели убить. Об этом он сказал в интервью изданию Standard.

По словам Фицо, вторая попытка покушения произошла в начале октября в городе Дукля, когда там проводились мероприятия по случаю 80-летия Карпатско-Дуклянской операции.

"Мы схватили очень воинственного человека, который ненавидит меня за мою позицию по отношению к Украине. Он был с оружием, к счастью, он не попал в зону, где были мы, политики, а пошел в зону, где была толпа. Там он прошел через рамку металлоискателя, было обнаружено, что у него был полностью заряжен пистолет", – рассказал Фицо.

Напомним, 15 мая Роберт Фицо пережил покушение — в него стреляли. Полиция Словакии обвинила в покушении писателя Юрия Цинтула.

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