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Президент Швейцарии Виола Амгерд призвала отменить запрет на реэкспорт оружия в Украину

21:31, 28 октября 2024
Швейцария требует отказаться от запрета на реэкспорт оружия из-за проблем с промышленностью.
Президент Швейцарии Виола Амгерд призвала отменить запрет на реэкспорт оружия в Украину
Источник фото: eurointegration
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Президент Швейцарии Виола Амгерд призвала к отмене запрета на реэкспорт швейцарского оружия в Украину, указывая на негативное влияние этого ограничения на промышленность и безопасность страны. Об этом она заявила во время пресс-конференции в Берне, как сообщает Reuters.

«Лично я считаю, что нам нужно сделать шаг вперед для нашей отрасли», - отметила Амгерд, которая также исполняет обязанности министра обороны. Она подчеркнула, что из-за этого запрета возникают проблемы, поскольку, например, Нидерланды отказываются закупать швейцарскую продукцию.

«Если у нас есть проблема с нашей военной промышленностью, это означает, что у нас также есть проблема с безопасностью, потому что важно иметь технологии и ноу-хау», - добавила президент.

Амгерд также подчеркнула, что, несмотря на готовность содействовать в мировых конфликтах, Швейцария не будет поставлять оружие непосредственно в страны, находящиеся в состоянии войны.

Несмотря на свой нейтральный статус, Швейцария является одним из крупнейших поставщиков оружия в мире, занимая 14-е место по объемам продаж в 2022 году, согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира. В 2023 году продажи уже уменьшились, и критики обвиняют в этом нейтральную позицию страны.

Кроме того, Амгерд подчеркнула необходимость увеличения инвестиций в безопасность в Европе и укрепления связей со своими партнерами, включая НАТО. «За последние 30 лет Швейцария не инвестировала достаточно средств в оборону, и нам нужно наверстать упущенное», - отметила она.

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оружие

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