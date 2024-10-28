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Автомобиль, квартира в Киеве и 53 земельных участка – чиновника ВСУ подозревают в незаконном обогащении на 56 млн гривен

19:26, 28 октября 2024
Бывший начальник продовольственного обеспечения предстанет перед судом за незаконное обогащение и фальсификацию декларации.
Автомобиль, квартира в Киеве и 53 земельных участка – чиновника ВСУ подозревают в незаконном обогащении на 56 млн гривен
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Работники Государственного бюро расследований совместно с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции завершили досудебное расследование в отношении незаконного обогащения и представления недостоверной информации бывшим начальником Центрального управления продовольственного обеспечения Тыла Командования Сил логистики Вооруженных Сил Украины. Обвинительный акт уже направлен в суд. Об этом сообщили в ГБР.

По данным следствия, в 2023 году чиновник получил необоснованные активы на сумму почти 56 миллионов гривен, среди которых автомобиль, квартира в Киеве и 53 земельных участка по всей Украине. Также подконтрольные ему предприятия приобрели склад площадью 2 тысячи квадратных метров и единый имущественный комплекс экспериментального протезно-ортопедического предприятия.

Кроме того, в своей ежегодной декларации за 2022 год он указал недостоверные данные об имеющихся активах на сумму 2 миллиона гривен, принадлежащих ему и членам его семьи. В марте 2024 года ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 30 миллионов гривен.

Чиновник обвиняется по статьям 368-5 и 366-2 Уголовного кодекса Украины за незаконное обогащение и представление недостоверной информации. Санкции этих статей предусматривают лишение свободы на срок до десяти лет.

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ВСУ ГБР

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