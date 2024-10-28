Агент фсб выдавал себя за волонтера ООН и шпионил за защитниками Покровска

Мужчина, выдавая себя волонтером Всемирной продовольственной программы ООН, собирал информацию о позициях украинских военных в Покровске.

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В Донецкой области СБУ разоблачила вражеского агента, который под видом волонтера ООН шпионил за защитниками Покровска.

Предателем оказался 34-летний местный житель, завербованный российскими оккупантами. Прикрываясь волонтерской деятельностью, он работал на фсб рф.

Его задачей было выявить локации украинских пехотинцев и артиллерии, держащие оборону под райцентром.

СБУ сообщает, что для поиска координат фигурант объезжал райцентр и близлежащие населенные пункты под видом доставок гуманитарной помощи местным жителям.

Полученные данные он мессенджером передавал своему российскому куратору – кадровому сотруднику фсб, личность которого уже установлена ​​контрразведкой Службы безопасности.

Оккупанты использовали информацию от агента для планирования новых атак на Покровск с использованием управляемых авиабомб и FPV-дронов.

Контрразведчики СБУ разоблачили агента еще на начальном этапе его разведактивности и задержали.

Во время обысков у него изъяли мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, который использовал для коммуникации с сотрудником фсб.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в госизмене, в настоящее время он находится под стражей.

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