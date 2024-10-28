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В Киеве выросла заболеваемость на грипп и ОРВИ среди школьников

18:02, 28 октября 2024
Заболеваемость среди школьников выросла на 20,6%.
В Киеве выросла заболеваемость на грипп и ОРВИ среди школьников
Источник фото: Derek Finch / Unsplash
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В Киеве за неделю зарегистрировали 12 725 новых случаев заболевания на грипп и ОРВИ, в том числе на COVID-19. Как сообщили в КГГА по информации ГУ «Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава», уровень заболеваемости ниже эпидемического порога в 1,9 раза. В настоящее время этот показатель составляет 431.

В то же время там подчеркивают, что в целом в столице по сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости на 13,8% за счет как взрослого, так и детского населения. Так, случаев заболевания у детей выявлено 8 026 против 7 565 за прошедшую неделю. Заболеваемость среди взрослых изменилась с 3 619 на 4 699.

Дети составляют 63,1% от общего количества, на прошлой неделе – 67,6%.

«Заболеваемость среди школьников выросла на 20,6%. Так, у детей школьного возраста зарегистрирован 4 831 случай», - говорится в отчете.

В то же время по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось количество госпитализированных среди больных на грипп и ОРВИ среди взрослых и детей. В столичные медучреждения за последнюю неделю госпитализировали 133 человека, в том числе 102 ребенка.

На COVID-19 заболели 167 человек, в том числе 9 детей до 17 лет. Госпитализировали 20 человек, из которых 2 детей. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 2 взрослых пациента.

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дети Киев

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