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В Одессе мужчина, который снял видео с ТЦК и выложил в TikTok, чуть не попал в тюрьму на 5 лет

17:44, 28 октября 2024
Суд учел соглашение подсудимого с прокурором и заменил пять лет лишения свободы на один год испытательного срока.
В Одессе мужчина, который снял видео с ТЦК и выложил в TikTok, чуть не попал в тюрьму на 5 лет
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Житель Одессы снял видео работы работников ТЦК в городе и выложил в сети, из-за чего чуть не оказался за решеткой на 5 лет.

В деле №521/12939/24 говорится, что мужчина опубликовал ролик о мобилизационных мероприятиях на перекрестке улиц Грушевского и Химической в ​​Одессе. Подобное видео позволяет идентифицировать сотрудников ТЦК, что ставит их под угрозу.

В условиях войны такие публикации рассматриваются как потенциальная угроза, особенно, если доступ к ним могут получить вражеские стороны.

Поэтому мужчину обвиняли в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований и препятствии законной деятельности ВСУ в особый период.

Малиновский районный суд города Одессы приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком один год.

Мужчину спасло от тюрьмы соглашение со следствием и признание своей вины, а также у него был конфискован iPhone, на который была осуществлена ​​видеосъемка.

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Одесса судебная практика ТЦК

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