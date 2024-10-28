В Одесі чоловік, який зняв відео з ТЦК та виклав у TikTok, ледь не потрапив за ґрати на 5 років

Суд врахував угоду підсудного з прокурором та замінив п'ять років позбавлення волі на один рік випробувального терміну.

Мешканець Одеси зняв відео роботи працівників ТЦК в місті і виклав у мережі, через що мало не опинився за ґратами на 5 років.

У справі №521/12939/24 йдеться про те, чоловік опублікував ролик про мобілізаційні заходи на перехресті вулиць Грушевського та Хімічної в Одесі. Подібне відео дозволяє ідентифікувати співробітників ТЦК, що ставить їх під загрозу.

В умовах війни такі публікації розглядаються як потенційна загроза, особливо якщо доступ до них можуть отримати ворожі сторони.

Тому чоловіка обвинувачували у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період.

Малиновський районний суд міста Одеси засудив чоловіка до п’яти років позбавлення волі з випробувальним терміном один рік.

Чоловіка врятувало від вʼязниці угода зі слідством та визнання своєї вини, а також в нього було конфісковано iPhone на який було здійснено відеозйомку.

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