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У Києві зросла захворюваність на грип та ГРВІ серед школярів

18:02, 28 жовтня 2024
Захворюваність серед школярів зросла на 20,6%.
У Києві зросла захворюваність на грип та ГРВІ серед школярів
Джерело фото: Derek Finch / Unsplash
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У Києві за тиждень зареєстровали 12 725 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19. Як повідомили у КМДА за інформацією ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ», рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу в 1,9 раза. Наразі цей показник становить 431.

Водночас там наголошують, що загалом у столиці порівняно з попереднім тижнем спостерігається зростання захворюваності на 13,8% за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, випадків захворювання в дітей виявлено 8 026 проти 7 565 за минулий тиждень. Захворюваність серед дорослих змінилась із 3 619 на 4 699.

Діти становлять 63,1% від загальної кількості, на попередньому тижні – 67,6%.

«Захворюваність серед школярів зросла на 20,6%. Так, у дітей шкільного віку зареєстрований 4 831 випадок», - йдеться у звіті.

Водночас, порівняно з попереднім тижнем зменшилась кількість госпіталізованих осіб серед хворих на грип і ГРВІ серед дорослих і дітей. До столичних медзакладів за останній тиждень госпіталізували 133 особи, зокрема 102 дитини.

На COVID-19 захворіли 167 осіб, зокрема 9 дітей до 17 років. Госпіталізували 20 осіб, із яких 2 дітей. У відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебувають 2 дорослих пацієнти.

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