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Агент фсб видавав себе за волонтера ООН та шпигував за оборонцями Покровська

18:20, 28 жовтня 2024
Чоловік, видаючи себе за волонтера Всесвітньої продовольчої програми ООН, збирав інформацію про позиції українських військових у Покровську.
Агент фсб видавав себе за волонтера ООН та шпигував за оборонцями Покровська
Фото: СБУ
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На Донеччині СБУ викрила ворожого агента, який під виглядом волонтера ООН шпигував за оборонцями Покровська.

Зрадником виявився 34-річний місцевий житель, завербований російськими окупантами. Прикриваючись волонтерською діяльністю, він працював на фсб рф.

Його завданням було виявити локації українських піхотинців та артилерії, які тримають оборону під райцентром.

СБУ повідомляє, що для пошуку координат фігурант об’їжджав райцентр та прилеглі населені пункти під виглядом доставок гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Отримані дані він месенджером передавав своєму російському куратору – кадровому співробітнику фсб, особу якого вже встановлено контррозвідкою Служби безпеки.

Окупанти використовували інформацію від агента для планування нових атак на Покровськ з використанням керованих авіабомб та FPV-дронів.

Контррозвідники СБУ викрили агента ще на початковому етапі його розвідактивності та затримали.

Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для комунікації із співробітником фсб.

Зловмиснику оголосили підозру у держзраді, наразі він перебуває під вартою. 

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СБУ ООН

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