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Автомобіль, квартира в Києві та 53 земельні ділянки – чиновника ЗСУ підозрюєть в незаконному збагаченні на 56 млн гривень

19:26, 28 жовтня 2024
Колишній начальник продовольчого забезпечення постане перед судом за незаконне збагачення та фальсифікацію декларації.
Автомобіль, квартира в Києві та 53 земельні ділянки – чиновника ЗСУ підозрюєть в незаконному збагаченні на 56 млн гривень
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Працівники Державного бюро розслідувань спільно з Національним агентством з питань запобігання корупції завершили досудове розслідування щодо незаконного збагачення та подання недостовірної інформації колишнім начальником Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України. Обвинувальний акт уже направлено до суду. Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, у 2023 році чиновник отримав необґрунтовані активи на суму майже 56 мільйонів гривень, серед яких автомобіль, квартира в Києві та 53 земельні ділянки по всій Україні. Також підконтрольні йому підприємства придбали склад площею 2 тисячі квадратних метрів та єдиний майновий комплекс експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

Крім того, у своїй щорічній декларації за 2022 рік він зазначив недостовірні дані про наявні активи на суму 2 мільйони гривень, що належать йому та членам його сім'ї. У березні 2024 року йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в 30 мільйонів гривень.

Чиновник обвинувачується за статтями 368-5 та 366-2 Кримінального кодексу України за незаконне збагачення та подання недостовірної інформації. Санкції цих статей передбачають позбавлення волі на строк до десяти років.

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ЗСУ ДБР

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