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Президент Швейцарії Віола Амгерд закликала скасувати заборону на реекспорт зброї в Україну

21:31, 28 жовтня 2024
Швейцарія вимагає відмовитися від заборони на реекспорт зброї через проблеми з промисловістю.
Президент Швейцарії Віола Амгерд закликала скасувати заборону на реекспорт зброї в Україну
Джерело фото: eurointegration
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Президент Швейцарії Віола Амгерд закликала до скасування заборони на реекспорт швейцарської зброї в Україну, вказуючи на негативний вплив цієї обмеження на промисловість та безпеку країни. Про це вона заявила під час прес-конференції в Берні, як повідомляє Reuters.

«Особисто я вважаю, що нам потрібно зробити крок уперед для нашої галузі», — зазначила Амгерд, яка також виконує обов'язки міністра оборони. Вона підкреслила, що через цю заборону виникають проблеми, оскільки, наприклад, Нідерланди відмовляються закуповувати швейцарську продукцію.

«Якщо у нас є проблема з нашою військовою промисловістю, це означає, що у нас також є проблема з безпекою, тому що важливо мати технології та ноу-хау», — додала президент.

Амгерд також наголосила, що, незважаючи на готовність сприяти у світових конфліктах, Швейцарія не постачатиме зброю безпосередньо в країни, які перебувають у стані війни.

Попри свій нейтральний статус, Швейцарія є одним з найбільших постачальників зброї у світі, займаючи 14-е місце за обсягами продажу в 2022 році, згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем світу. У 2023 році продажі вже зменшилися, і критики звинувачують у цьому нейтральну позицію країни.

Крім того, Амгерд підкреслила необхідність збільшення інвестицій у безпеку в Європі та зміцнення зв'язків зі своїми партнерами, включаючи НАТО. «За останні 30 років Швейцарія не інвестувала достатньо коштів в оборону, і нам потрібно надолужити втрачене», — зазначила вона.

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