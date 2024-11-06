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Чи можна відмовитись від роботи, якщо виникла небезпека для здоров’я — роз’яснення Держпраці

21:29, 6 листопада 2024
Працівник має право відмовитись від роботи, якщо вона становить небезпеку для його здоров'я та життя.
Чи можна відмовитись від роботи, якщо виникла небезпека для здоров’я — роз’яснення Держпраці
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Державна служба з питань праці пояснює, чи можна відмовитись від роботи, якщо виникла небезпека для здоров’я.

При укладенні трудового договору працівник має бути поінформований роботодавцем під розписку про умови праці на підприємстві, наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я.

Згідно статті 6 Закону України «Про охорону праці», працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля.

Він зобов’язаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника або роботодавця.

Нагадаємо, раніше ми писали, які особи мають право добровільно застрахуватися від нещасного випадку.

Також повідомлялося, у яких випадках страхування є обов’язковим.

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Держпраці

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