Можно ли отказаться от работы, если возникла опасность для здоровья — разъяснение Гоструда

Работник имеет право отказаться от работы, если она представляет опасность для его здоровья и жизни.

Государственная служба по вопросам труда объясняет, можно ли отказаться от работы, если возникла опасность для здоровья.

При заключении трудового договора работник должен быть проинформирован работодателем под расписку об условиях труда на предприятии, наличие на его рабочем месте опасных и вредных производственных факторов, которые еще не устранены, и возможные последствия их влияния на здоровье.

Согласно статье 6 Закона Украины «Об охране труда», работник имеет право отказаться от порученной работы, если создалась производственная ситуация, опасная для его жизни или здоровья или для окружающих его людей, или для производственной среды или окружающей среды.

Он обязан немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю или работодателю.

Напомним, ранее мы писали, какие лица имеют право добровольно застраховаться от несчастного случая.

Также сообщалось, в каких случаях страхование обязательно.

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