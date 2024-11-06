Жительницу Житомирщины едва не посадили за денежную находку в банкомате — детали

Женщина, заметив деньги в банкомате и будучи уверенной, что ее никто не видит, забрала чужие 11 тысяч гривен.

Бердичевский горрайонный суд Житомирской области напоминает, что тайное присвоение чужого – это кража, которая карается законом. Так, жительница Бердичевского района взяла себе деньги, которые ей не принадлежат, и едва не попала в тюрьму.

Суд признал 50-летнюю женщину виновной в воровстве, совершенном в условиях военного положения и назначил наказание - 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

Установлено, что обвиняемая в июне этого года, находясь возле одного из банкоматов в Бердичеве, увидела в шахте для выдачи наличных денежные купюры и, будучи уверенной, что за ее действиями никто не наблюдает, забрала средства себе.

"Подарком" банкомата оказалось 11 тысяч гривен чужих средств. Свою вину обвиняемая признала полностью и заключила с прокурором соответствующее соглашение о признании виновности, которое суд своим приговором утвердил (дело № 274/5973/24).

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