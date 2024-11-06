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Жительку Житомирщини ледь не посадили за грошову знахідку в банкоматі — деталі

23:59, 6 листопада 2024
Жінка, помітивши гроші у банкоматі і будучи впевненою, що її ніхто не бачить, забрала чужі 11 тисяч гривень.
Жительку Житомирщини ледь не посадили за грошову знахідку в банкоматі — деталі
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Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області нагадує, що таємне привласнення чужого – це крадіжка, яка карається законом. Так, жителька Бердичівського району взяла собі гроші, які їй не належать, та ледь не потрапила до в’язниці.

Суд визнав 50-річну жінку винною у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану та призначив покарання - 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік. Вирок ще не набув чинності та може бути оскаржений.

Встановлено, що обвинувачена у червні цього року, перебуваючи біля одного з банкоматів у Бердичеві, побачила у шахті для видачі готівки грошові купюри та, будучи впевненою, що за  її діями ніхто не спостерігає, забрала  кошти собі.

«Подарунком» банкомату виявилося 11 тисяч гривень чужих коштів. Свою вину обвинувачена визнала повністю та уклала з прокурором відповідну угоду про визнання винуватості, яку суд своїм вироком затвердив (справа № 274/5973/24).

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суд гроші судова практика вирок Житомирська область

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