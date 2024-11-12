У Києві на «червоній» лінії метро поїзди курсують до станції «Театральна»

Станції метро «Видубичі» та «Славутич» на «зеленій» лінії працюють у режимі укриття.

У КМДА повідомили про те, що у Києві рух поїздів «червоною» лінією метро здійснюється від станції «Академмістечко» до станції «Театральна».

Станції метро «Арсенальна» та «Хрещатик» працюють лише в режимі укриття.

Рух поїздів «зеленою» лінією здійснюється від станції «Сирець» до станції «Звіринецька» та від станції «Осокорки» до станції «Червоний хутір».

Станції «Видубичі» та «Славутич» працюють у режимі укриття.

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