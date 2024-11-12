В Киеве на «красной» линии метро поезда курсируют до станции ​​«Театральная»

Станции метро «Выдубичи» и «Славутич» на «зеленой» линии работают в режиме укрытия.

В КГГА сообщили о том, что в Киеве движение поездов по «красной» линии метро осуществляется от станции «Академгородок» до станции «Театральная».

Станции метро «Арсенальная» и «Крещатик» работают только в режиме укрытия.

Движение поездов по «зеленой» линии осуществляется от станции «Сырец» до станции «Зверинецкая» и от станции «Осокорки» до станции «Красный хутор».

Станции «Выдубичи» и «Славутич» работают в режиме укрытия.

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