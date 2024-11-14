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Чи може учасник бойових дій, який проживає в гуртожитку, оформити пільги на комуналку — відповідь ПФ

22:36, 14 листопада 2024
Учасникам бойових дій за чинним законодавством визначено надання низки пільг, зокрема, і на оплату житлово-комунальних послуг.
Чи може учасник бойових дій, який проживає в гуртожитку, оформити пільги на комуналку — відповідь ПФ
Фото: proslav.info
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, чи може учасник бойових дій, який проживає в гуртожитку, оформити пільги на житлово-комунальні послуги.

«Так, можете, але за певної умови», - заявили у ПФ.

Учасникам бойових дій за чинним законодавством визначено надання низки пільг. Серед них, зокрема, і знижки на оплату житлово-комунальних послуг:

- 75-% знижка на квартплату (у межах норм, передбачених чинним законодавством);

- 75-% знижка на комунальні послуги (газ, електроенергія та інші послуги) та скраплений балонний газ для побутових потреб в межах середніх норм споживання та ін.

Пільги можна оформити онлайн, — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, через застосунок Дія (за наявності Дія.Підпису), — або звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України із заявами про внесення відомостей до Реєстру осіб, які мають право на пільги.

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