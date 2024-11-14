У Сумах затримали чоловіка, який викрав із території госпіталю мікроавтобус медиків

Зловмисник викрав мікроавтобус «Toyota Hi-Ace», що належав медикам.

У Сумах правоохоронці затримали та повідомили про підозру 40-річному жителю міста за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, 11 листопада підозрюваний, скориставшись слушним моментом, викрав із території медичного закладу мікроавтобус «Toyota Hi-Ace», що належить медикам.

Поліцейські встановили місцезнаходження викраденого автомобіля та затримали чоловіка, причетного до злочину.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. На даний час вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

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