В Сумах задержали мужчину, который украл с территории госпиталя микроавтобус медиков

Злоумышленник угнал микроавтобус «Toyota Hi-Ace», принадлежавший медикам.

В Сумах правоохранители задержали и сообщили о подозрении 40-летнему жителю города по факту незаконного завладения транспортным средством.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, 11 ноября подозреваемый, воспользовавшись подходящим моментом, угнал с территории медицинского учреждения микроавтобус «Toyota Hi-Ace», принадлежащий медикам.

Полицейские установили местонахождение угнанного автомобиля и задержали мужчину, причастного к преступлению.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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