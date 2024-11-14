Практика судов
  1. В Украине

Может ли участник боевых действий, проживающий в общежитии, оформить льготы на коммуналку — ответ ПФ

22:36, 14 ноября 2024
Участникам боевых действий по действующему законодательству определено предоставление ряда льгот, в том числе и на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Может ли участник боевых действий, проживающий в общежитии, оформить льготы на коммуналку — ответ ПФ
Фото: proslav.info
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, может ли участник боевых действий, проживающий в общежитии, оформить льготы на жилищно-коммунальные услуги.

«Да, можете, но при определенном условии», – заявили в ПФ.

Участникам боевых действий по действующему законодательству определено предоставление ряда льгот. Среди них, в частности, и скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг:

- 75% скидка на квартплату (в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством);

- 75% скидка на коммунальные услуги (газ, электроэнергия и другие услуги) и сжиженный баллонный газ для бытовых нужд в пределах средних норм потребления и т.д.

Льготы можно оформить онлайн, — через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, через приложение Дія (при наличии Дія.Підпис), — или обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины с заявлениями о внесении сведений в Реестр лиц, которые имеют право на льготы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

субсидия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Еврокомиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро за принятый закон о сделках коррупционеров со следствием и другие реформы

Поскольку Украина выполнила требования Еврокомиссии, в частности, о принятии закона, по которому коррупционеры могут избежать тюрьмы, то получит соответствующие средства, часть из которых – ссуда.

НАПК попросило Верховную Раду перенести запуск закон о лоббировании, чтобы доноры успели помочь с созданием Реестра лоббистов

НАПК попросило отложить запуск Реестра лоббистов, потому что в бюджете на это нет средств, и нужна помощь международных доноров.

Конкурс в ВАКС – этап тестирования на знание норм права преодолели всего 74 кандидата из 100

А 13 претендентов на должности судей Антикоррупционного суда вообще не явились на тестирование.

Немобилизованные заемщики-участники боевых действий не освобождаются от начисления штрафов, пеней и процентов за пользование кредитом – Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что нормы об освобождении от начисления штрафов, пеней и процентов за пользование кредитом касаются исключительно мобилизованных заемщиков.

Минобороны готовит законопроект об условиях демобилизации – Роман Костенко

Законопроект планируется подготовить к 18 декабря 2024 года, отметил секретарь Комитета по нацбезопасности Роман Костенко

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Дашутін
    Ігор Дашутін
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Ольга Кашпур
    Ольга Кашпур
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді