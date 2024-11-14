Может ли участник боевых действий, проживающий в общежитии, оформить льготы на коммуналку — ответ ПФ

Участникам боевых действий по действующему законодательству определено предоставление ряда льгот, в том числе и на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Фото: proslav.info

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, может ли участник боевых действий, проживающий в общежитии, оформить льготы на жилищно-коммунальные услуги.

«Да, можете, но при определенном условии», – заявили в ПФ.

Участникам боевых действий по действующему законодательству определено предоставление ряда льгот. Среди них, в частности, и скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг:

- 75% скидка на квартплату (в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством);

- 75% скидка на коммунальные услуги (газ, электроэнергия и другие услуги) и сжиженный баллонный газ для бытовых нужд в пределах средних норм потребления и т.д.

Льготы можно оформить онлайн, — через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, через приложение Дія (при наличии Дія.Підпис), — или обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины с заявлениями о внесении сведений в Реестр лиц, которые имеют право на льготы.

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