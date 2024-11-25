«Укрпошта» анонсувала, коли почне виплачувати «тисячу Зеленського»

З грудня пенсіонери та люди з інвалідністю отримають 1000 гривень «зимової підтримки».

Фото: Mind.ua

Із грудня 2024 року «Укрпошта» почне виплачувати одноразову допомогу у розмірі 1 000 гривень у рамках програми «Зимова єПідтримка». Виплати призначені для пенсіонерів, людей з інвалідністю I та II групи, а також отримувачів соціальної допомоги, які користуються послугами пошти. Про це повідомила прес-служба компанії.

Допомогу отримають близько 2 мільйонів громадян, зокрема мешканці прифронтових територій. Виплати надійдуть разом із пенсіями та соціальними виплатами через листонош, стаціонарні та пересувні відділення «Укрпошти».

Перелік одержувачів формує Міністерство соціальної політики. Громадяни, включені до списку, не зможуть подавати заявки на допомогу через застосунок «Дія».

«Приймання заявок на отримання допомоги через «Укрпошту» розпочнеться на початку грудня. Компанія надасть детальні інструкції, як це зробити, найближчим часом», – йдеться у повідомленні компанії.

Виплати стануть важливою підтримкою для соціально вразливих категорій у зимовий період.

Як раніше повідомлялося, перелік тих, хто зможе отримати «тисячу Зеленського» через Укрпошту, сформує Мінсоцполітики.

Нагадаємо, Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів запровадити з 1 грудня нову програму допомоги. Кожному роздаватимуть по тисячі гривень.

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