Рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності перевірять майже у 1700 посадовців

Сформовано перелік з 1695 посадових осіб з понад 30 державних органів.

Міжвідомча робоча група перевірить майже 1 700 посадових осіб щодо обґрунтованості встановлення їм інвалідності. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

«Станом на кінець листопада 2024 року групою, відповідно до інформації СБУ, ДБР та Офісу Генерального прокурора, сформовано перелік з 1 695 посадових осіб з понад 30 державних органів. Вони направлені для здійснення експертизи щодо обґрунтованості прийнятих щодо них рішень медико-соціальними експертними комісіями», - заявили у МОЗ.

Зокрема, як зазначили у Міністерстві, серед відібраних справ, які підлягають перегляду:

32 % – працівники органів податкової служби України;

26 % – працівники органів прокуратури;

17 % – працівники органів митної служби;

25 % – працівники інших державних органів.

У МОЗ додали, що перелік осіб, справи яких підлягають перегляду, збільшується в міру надходження додаткових даних від представників правоохоронних органів.

Найближчі два місяці триватимуть перевірки обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям, та у разі необґрунтованого ухвалення таких рішень здійснюватимуться їхні перегляди відповідно до постанови КМУ від 03.12.2009 № 1317.

Як розповідала «Судово-юридична газета», Парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт 12178, в якому прописана концепція реформування медико-соціальних експертних комісій. Як зазначив народний депутат та голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, законопроєкт передбачає ліквідацію всіх МСЕК з 1 січня 2025 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.