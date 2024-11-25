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Рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності перевірять майже у 1700 посадовців

15:19, 25 листопада 2024
Сформовано перелік з 1695 посадових осіб з понад 30 державних органів.
Рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності перевірять майже у 1700 посадовців
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Міжвідомча робоча група перевірить майже 1 700 посадових осіб щодо обґрунтованості встановлення їм інвалідності. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

«Станом на кінець листопада 2024 року групою, відповідно до інформації СБУ, ДБР та Офісу Генерального прокурора, сформовано перелік з 1 695 посадових осіб з понад 30 державних органів. Вони направлені для здійснення експертизи щодо обґрунтованості прийнятих щодо них рішень медико-соціальними експертними комісіями», - заявили у МОЗ.

Зокрема, як зазначили у Міністерстві, серед відібраних справ, які підлягають перегляду:

  • 32 % – працівники органів податкової служби України;
  • 26 % – працівники органів прокуратури;
  • 17 % – працівники органів митної служби;
  • 25 % – працівники інших державних органів. 

У МОЗ додали, що перелік осіб, справи яких підлягають перегляду, збільшується в міру надходження додаткових даних від представників правоохоронних органів.

Найближчі два місяці триватимуть перевірки обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям, та у разі необґрунтованого ухвалення таких рішень здійснюватимуться їхні перегляди відповідно до постанови КМУ від 03.12.2009 № 1317. 

Як розповідала «Судово-юридична газета», Парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт 12178, в якому прописана концепція реформування медико-соціальних експертних комісій. Як зазначив народний депутат та голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, законопроєкт передбачає ліквідацію всіх МСЕК з 1 січня 2025 року.

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ОГП СБУ Національна поліція МОЗ ДБР МСЕК

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