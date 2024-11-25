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Решение МСЭК по установлению инвалидности проверят почти у 1700 должностных лиц

15:19, 25 ноября 2024
Сформирован перечень из 1695 должностных лиц из более 30 государственных органов.
Решение МСЭК по установлению инвалидности проверят почти у 1700 должностных лиц
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Межведомственная рабочая группа проверит почти 1 700 должностных лиц по обоснованности установления им инвалидности. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

«По состоянию на конец ноября 2024 года группой, согласно информации СБУ, ГБР и Офиса Генерального прокурора, сформирован перечень из 1695 должностных лиц из более 30 государственных органов. Они направлены для осуществления экспертизы об обоснованности принятых по ним решений медико-социальными экспертными комиссиями», - заявили в Минздраве.

В частности, как отметили в Министерстве, среди отобранных дел, которые подлежат пересмотру:

  • 32% – работники органов налоговой службы Украины;
  • 26% – работники органов прокуратуры;
  • 17% – работники органов таможенной службы;
  • 25% – работники других государственных органов.

В Минздраве добавили, что список лиц, дела которых подлежат пересмотру, увеличивается по мере поступления дополнительных данных от представителей правоохранительных органов.

В ближайшие два месяца будут продолжаться проверки обоснованности решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам, и в случае необоснованного принятия таких решений будут осуществляться их пересмотры в соответствии с постановлением КМУ от 03.12.2009 № 1317.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», Парламент принял в первом чтении законопроект 12178, в котором прописана концепция реформирования медико-социальных экспертных комиссий. Как отметил народный депутат и председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, законопроект предусматривает ликвидацию всех МСЭК с 1 января 2025 года.

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