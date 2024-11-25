Польские фермеры угрожают новыми протестами – блокада границы может возобновиться в декабре

Польские аграрии ждут выполнения своих требований до 10 декабря.

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Временное прекращение блокирования польскими фермерами пограничных пунктов с Украиной может завершиться уже в декабре. Протесты обещают возобновить с большей силой, если требования аграриев не будут выполнены. Об этом заявил один из лидеров протестов Роман Кондров после встречи с министром сельского хозяйства Польши Чеславом Секерским, сообщает «Интерфакс-Украина».

Фермеры должны подать свои требования в Министерство сельского хозяйства до 26 ноября, а ответ правительства ожидают до 10 декабря. Министр Секерский уточнил, что выполнение требований требует нормативных решений, которые будут внедряться поэтапно.

Протестующие настаивают на том, чтобы правительство Польши выступило против соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Южной Америки (МЕРКОСУР), а также сохранило налоговые условия для фермеров на уровне 2023 года.

«Мы приостановим акцию протеста, но мы от нее не откажемся. А если договоренности не будут выполнены, мы вернемся, но это будет массовая акция протеста на всю восточную границу Польши», - заявил Кондров.

Протесты начались 23 ноября с блокирования пункта пропуска «Медика-Шегини». Это вызвало очереди грузовиков по обе стороны границы. Акцию приостановили вечером 24 ноября, и сейчас движение восстановлено в обычном режиме.

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