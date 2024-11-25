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Польські фермери погрожують новими протестами – блокада кордону може відновитися в грудні

15:55, 25 листопада 2024
Польські аграрії чекають виконання своїх вимог до 10 грудня.
Польські фермери погрожують новими протестами – блокада кордону може відновитися в грудні
Джерело фото: АНТИКОР
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Тимчасове припинення блокування польськими фермерами прикордонних пунктів з Україною може завершитися вже у грудні. Протести обіцяють відновити з більшою силою, якщо вимоги аграріїв не будуть виконані. Про це заявив один із лідерів протестів Роман Кондров після зустрічі з міністром сільського господарства Польщі Чеславом Секерським, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Фермери мають подати свої вимоги до Міністерства сільського господарства до 26 листопада, а відповідь уряду очікують до 10 грудня. Міністр Секерський уточнив, що виконання вимог потребує нормативних рішень, які будуть впроваджуватися поетапно.

Протестувальники наполягають на тому, щоб уряд Польщі виступив проти угоди про вільну торгівлю між ЄС та країнами Південної Америки (МЕРКОСУР), а також зберіг податкові умови для фермерів на рівні 2023 року.

«Ми призупинимо акцію протесту, але ми від неї не відмовимося. А якщо домовленості не будуть виконані, ми повернемося, але це буде масова акція протесту на весь східний кордон Польщі», – заявив Кондров.

Протести почалися 23 листопада із блокування пункту пропуску «Медика-Шегині». Це спричинило черги вантажівок по обидва боки кордону. Акцію призупинили ввечері 24 листопада, і наразі рух відновлено в звичайному режимі.

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Польща прикордонники

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