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«Укрпочта» анонсировала, когда начнет выплачивать »тысячу Зеленского»

14:55, 25 ноября 2024
С декабря пенсионеры и люди с инвалидностью получат 1000 гривен «зимней поддержки».
«Укрпочта» анонсировала, когда начнет выплачивать »тысячу Зеленского»
Фото: Mind.ua
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С декабря 2024 года «Укрпочта» начнет выплачивать единовременное пособие в размере 1 000 гривен в рамках программы «Зимняя еПоддержка». Выплаты предназначены для пенсионеров, людей с инвалидностью I и II группы, а также получателей социальной помощи, которые пользуются услугами почты. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Помощь получат около 2 миллионов граждан, в том числе жители прифронтовых территорий. Выплаты поступят вместе с пенсиями и социальными выплатами через почтальонов, стационарные и передвижные отделения «Укрпочты».

Перечень получателей формирует Министерство социальной политики. Граждане, включенные в список, не смогут подавать заявки на помощь через приложение «Дія».

«Прием заявок на получение помощи через «Укрпочту» начнется в начале декабря. Компания предоставит подробные инструкции, как это сделать, в ближайшее время», - говорится в сообщении компании.

Выплаты станут важной поддержкой для социально уязвимых категорий в зимний период.

Как ранее сообщалось, перечень тех, кто сможет получить «тысячу Зеленского» через Укрпочту, сформирует Минсоцполитики.

Напомним, Владимир Зеленский поручил Кабинету министров ввести с 1 декабря новую программу помощи. Каждому будут раздавать по тысяче гривен.

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деньги Владимир Зеленский Укрпочта

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