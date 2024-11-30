Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Польща будуватиме «Східний щит» і на кордоні з Україною, — Туск

15:34, 30 листопада 2024
Дональд Туск заявив, що Польща почне будівництво укріплень «Східний щит» не тільки на кордоні з Росією та Білоруссю, а також і на кордоні з Україною.
Польща будуватиме «Східний щит» і на кордоні з Україною, — Туск
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що країна розпочне будівництво укріплень «Східний щит» і на кордоні з Україною. Спочатку цей проєкт передбачав звести укріплення на кордоні з Росією та Білоруссю. Про це Туск сказав під час візиту до першої побудованої ділянки укріплень, пише Polskie Radio.

На думку прем’єра Польщі, будівництво «Східного щита» допоможе декільком воєводствам забезпечити собі більшу безпеку. Мова йде про Вармінсько-Мазурське, Підляське, Люблінське та Підкарпатське воєводства.

«Чим краще буде охоронятися польський кордон, тим важче буде дістатися до нього тим, хто матиме погані наміри», – наголосив Туск.

Крім будівництва укріплень біля Росії й Білорусі, Польща убезпечить кордон з Україною.

«Наша діяльність також стосуватиметься безпеки кордону з Україною — з інших причин, але ми хочемо, щоб поляки почувалися безпечніше на всій довжині східного кордону», — додав Туск.

«Східний щит» — це проєкт польського ​​міністерства оборони та Генштабу, яка передбачає будівництво різних типів укріплень та іншої оборонної інфраструктури на кордонах із росією та Білоруссю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Польща

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Злив» інформації з державних реєстрів стане тяжким злочином – у Раді повернулися до розгляду раніше забракованого законопроекту

Верховна Рада повертається до законопроекту, яким вводиться 8 років позбавлення волі за розповсюдження даних з державних реєстрів.

МВС затвердило правила носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів цивільними особами

Набули чинності нові Правила носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї цивільними особами, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії.

Визнані непридатними до служби не будуть виключатися з військового обліку – зміни до положення про ВЛК від Міноборони

Скасування норми про виключення з військового обліку непридатних військовозобов’язаних та військовослужбовців викликає питання, як така новела узгоджується із законом про військовий обов’язок.

Факт перебування у розшуку за порушення військового обліку блокуватиме можливість бронювання

Чоловіки, які не уточнили персональні дані або перебувають у розшуку не зможуть розраховувати на бронювання.

МВС і Мінюст затвердили зміни задля виконання рішень судів про обмеження порушників військового обліку у праві керування авто

Встановлення тимчасового обмеження у праві керування транспортними засобами – МВС і Мінюст внесли зміни до порядку взаємодії задля виконання рішень судів щодо ухилянтів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Юровська
    Галина Юровська
    суддя Конституційного Суду України
  • Ірина Верещук
    Ірина Верещук
    заступник Керівника Офісу Президента України
  • Дмитро Матохнюк
    Дмитро Матохнюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду