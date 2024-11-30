Польща будуватиме «Східний щит» і на кордоні з Україною, — Туск

Дональд Туск заявив, що Польща почне будівництво укріплень «Східний щит» не тільки на кордоні з Росією та Білоруссю, а також і на кордоні з Україною.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що країна розпочне будівництво укріплень «Східний щит» і на кордоні з Україною. Спочатку цей проєкт передбачав звести укріплення на кордоні з Росією та Білоруссю. Про це Туск сказав під час візиту до першої побудованої ділянки укріплень, пише Polskie Radio.

На думку прем’єра Польщі, будівництво «Східного щита» допоможе декільком воєводствам забезпечити собі більшу безпеку. Мова йде про Вармінсько-Мазурське, Підляське, Люблінське та Підкарпатське воєводства.

«Чим краще буде охоронятися польський кордон, тим важче буде дістатися до нього тим, хто матиме погані наміри», – наголосив Туск.

Крім будівництва укріплень біля Росії й Білорусі, Польща убезпечить кордон з Україною.

«Наша діяльність також стосуватиметься безпеки кордону з Україною — з інших причин, але ми хочемо, щоб поляки почувалися безпечніше на всій довжині східного кордону», — додав Туск.

«Східний щит» — це проєкт польського ​​міністерства оборони та Генштабу, яка передбачає будівництво різних типів укріплень та іншої оборонної інфраструктури на кордонах із росією та Білоруссю.

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