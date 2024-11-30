Польша будет строить «Восточный щит» и на границе с Украиной, — Туск

Дональд Туск заявил, что Польша приступит к строительству укреплений «Восточный щит» не только на границе с Россией и Беларусью, а также и на границе с Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что страна приступит к строительству укреплений «Восточный щит» и на границе с Украиной. Первоначально этот проект предполагал возвести укрепление на границе с Россией и Белорусью. Об этом Туск сказал во время визита в первый построенный участок укреплений, пишет Polskie Radio.

По мнению премьера Польши, строительство Восточного щита поможет нескольким воеводствам обеспечить себе большую безопасность. Речь идет о Варминско-Мазурском, Подлясском, Люблинском и Подкарпатском воеводствах.

«Чем лучше будет охраняться польская граница, тем труднее будет добраться до нее тем, кто будет иметь плохие намерения», – подчеркнул Туск.

Кроме строительства укреплений на территории России и Беларуси, Польша обезопасит границу с Украиной.

«Наша деятельность также касается безопасности границы с Украиной — по другим причинам, но мы хотим, чтобы поляки чувствовали себя безопаснее на всей длине восточной границы», — добавил Туск.

«Восточный щит» — это проект польского министерства обороны и Генштаба, предусматривающий строительство различных типов укреплений и другой оборонной инфраструктуры на границах с Россией и Беларусью.

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