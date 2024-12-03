Як вимикатимуть світло 4 грудня – в Укренерго анонсували години

В Україні 4 грудня діятимуть графіки відключень. Про це повідомляє Укренерго.
За даними компанії, для побутових споживачів завтра діятимуть такі обмеження:
При цьому для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 06:00 до 22:00.
В «Укренерго» нагадали, що відключення світла змушені запроваджувати через пошкодження енергооб'єктів внаслідок масованого удару росіян 28 листопада.
Українців закликали економно споживати електроенергію, коли світло з'являється за графіком.
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