Як вимикатимуть світло 4 грудня – в Укренерго анонсували години

Світло вимикатимуть з 06:00 до 22:00.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні 4 грудня діятимуть графіки відключень. Про це повідомляє Укренерго.

За даними компанії, для побутових споживачів завтра діятимуть такі обмеження:

06:00 - 07:00 - одна черга відключень;

07:00 - 20:00 - дві черги відключень;

20:00 - 22:00 - одна черга відключень.

При цьому для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 06:00 до 22:00.

В «Укренерго» нагадали, що відключення світла змушені запроваджувати через пошкодження енергооб'єктів внаслідок масованого удару росіян 28 листопада.

Українців закликали економно споживати електроенергію, коли світло з'являється за графіком.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.