Как будут выключать свет 3 декабря – в Укрэнерго анонсировали часы

В Украине 4 декабря будут действовать графики отключений. Об этом сообщает Укрэнерго.
По данным компании, для бытовых потребителей завтра будут действовать следующие ограничения:
При этом для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 06:00 до 22:00.
В Укрэнерго напомнили, что отключение света вынуждены вводить из-за повреждения энергообъектов в результате массированного удара россиян 28 ноября.
Украинцев призывали экономно потреблять электроэнергию, когда свет появляется по графику.
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