Как будут выключать свет 3 декабря – в Укрэнерго анонсировали часы

Свет будут выключаться с 06:00 до 22:00.

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В Украине 4 декабря будут действовать графики отключений. Об этом сообщает Укрэнерго.

По данным компании, для бытовых потребителей завтра будут действовать следующие ограничения:

06:00 – 07:00 – одна очередь отключений;

07:00 – 20:00 – две очереди отключений;

20:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

При этом для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 06:00 до 22:00.

В Укрэнерго напомнили, что отключение света вынуждены вводить из-за повреждения энергообъектов в результате массированного удара россиян 28 ноября.

Украинцев призывали экономно потреблять электроэнергию, когда свет появляется по графику.

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