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У Чернівецькій області знайшли уламки збитої ворожої ракети

07:00, 6 грудня 2024
Уламки ворожої ракети виявлено поза населеними пунктами у Дністровському районі.
У Чернівецькій області знайшли уламки збитої ворожої ракети
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У Чернівецькій області виявили елементи збитої ворожої ракети. Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

«За результатами обстеження зони падіння уламків збитого ворожого обʼєкта на території Дністровського району, поза населеними пунктами, виявлено елементи ворожої  ракети. Її бойова частина не здетонувала», — зазначив голова Чернівецької ОВА.

На місці події вибухотехніки провели контрольований підрив залишків ракети.

За словами голови ОВА, постраждалих немає, також не зафіксовано пошкоджень інфраструктури чи будівель.

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Чернівці ракетний удар

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