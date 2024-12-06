Практика судов
  1. В Украине

В Черновицкой области нашли обломки сбитой вражеской ракеты

07:00, 6 декабря 2024
Обломки вражеской ракеты обнаружены вне населенных пунктов в Днестровском районе.
В Черновицкой области нашли обломки сбитой вражеской ракеты
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черновицкой области обнаружили элементы сбитой вражеской ракеты. Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк.

«По результатам обследования зоны падения обломков сбитого вражеского объекта на территории Днестровского района, вне населенных пунктов, обнаружены элементы вражеской ракеты. Ее боевая часть не сдетонировала», - отметил председатель Черновицкой ОГА.

На месте происшествия взрывотехники провели контролируемый подрыв остатков ракеты.

По словам председателя ОВА, пострадавших нет, также не зафиксировано повреждений инфраструктуры или зданий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Черновцы ракетный удар

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ни Еврокомиссия, ни ЕС не несут никакой ответственности и не обязаны осуществлять выплаты в случае отсутствия ресурсов – что предусматривает ратифицированное Соглашение о кредитном механизме для Украины

Ратифицированное Соглашение Украины с ЕС о предоставлении помощи предусматривает, что любое обязательство по выплате безвозвратной финансовой помощи Украине обусловлено поступлением ресурсов, и ЕС не несет ответственности за невыплату в случае отсутствия ресурсов.

Граждан, которых слепым жребием выберут кандидатами в присяжные из реестра, оштрафуют в случае игнорирования вызова в суд – Рада поддержала законопроект

Принятый за основу депутатами законопроект в качестве «пряника» присяжным предлагает оплату, исходя из должностного оклада судьи, а в качестве «кнута» – штрафы в случае игнорирования обязанности быть присяжным.

Начальную общевойсковую подготовку будут проходить граждане, независимо от пола, получающих профильное среднее образование – Кабмин утвердил порядок

Начальная подготовка проводится с целью формирования у соискателей образования первичных общевойсковых знаний и специальных компетентностей по отношению к оборонному сознанию.

Возможно ли голосование через Дию на послевоенных выборах – Комитет Верховной Рады обнародовал результаты исследования экспертов Совета Европы

Ранее глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк сообщила о результатах этого исследования по оценке рисков и возможностей использования альтернативных форм голосования на послевоенных выборах в Украине с фокусом на интернет-голосовании.

Обнародована методика, согласно которой ВККС будет оценивать практические задания кандидатов на должности судей Антикоррупционного суда

Практические задания по специализации антикоррупционного суда кандидаты будут выполнять 16 декабря.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Дришлюк
    Андрій Дришлюк
    заступник голови Одеського апеляційного суду
  • Наталія Кухарська
    Наталія Кухарська
    суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області