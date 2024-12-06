В Черновицкой области нашли обломки сбитой вражеской ракеты

Обломки вражеской ракеты обнаружены вне населенных пунктов в Днестровском районе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черновицкой области обнаружили элементы сбитой вражеской ракеты. Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк.

«По результатам обследования зоны падения обломков сбитого вражеского объекта на территории Днестровского района, вне населенных пунктов, обнаружены элементы вражеской ракеты. Ее боевая часть не сдетонировала», - отметил председатель Черновицкой ОГА.

На месте происшествия взрывотехники провели контролируемый подрыв остатков ракеты.

По словам председателя ОВА, пострадавших нет, также не зафиксировано повреждений инфраструктуры или зданий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.