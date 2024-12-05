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Стало известно, облагают ли военным сбором дивиденды, начисленные физлицу

23:48, 5 декабря 2024
Поскольку сумму дивидендов, начисленных в пользу физлиц, включают в общий месячный налогооблагаемый доход, то такой доход подлежит налогообложению военным сбором по ставке 5%.
Стало известно, облагают ли военным сбором дивиденды, начисленные физлицу
Иллюстративное фото из открытых источников
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Главное управление ГНС в Житомирской области разъяснило особенности налогообложения военным сбором суммы дивидендов, начисленных в пользу физического лица.

Так, согласно п.п. 1 о.п. 1.1 п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 г. № 2755-VI плательщиками военного сбора являются лица, определенные п. 162.1 ст. 162 НКУ, в частности, физические лица – резиденты (нерезиденты), получающие доходы из источника их происхождения в Украине.

Объектом обложения военным сбором для плательщиков, указанных в п.п. 1 о.п. 1.1 п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ есть доходы, определенные ст. 163 НКУ (п.п. 1 п.п. 1.2 п. 16 экз. 1 разд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ).

Для плательщиков, указанных в п.п. 1 о.п. 1.1 п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. XX "Переходные положения", ставка военного сбора составляет 5% от объекта налогообложения, определенного п.п. 1 п.п 1.2 п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ (п.п. 1.1 п.п. 1.3 п. 16 экз. 1 разд. 10 разд. XX НКУ).

Согласно п. 163.1 ст. 163 НКУ объектом налогообложения плательщика налога является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход, в состав которого включаются доходы, перечень которых определен подпунктами 164.2.1 – 164.2.18 п. 164.2 ст. 164 НКУ.

Так, согласно п.п. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 НКУ в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход включаются «пассивные доходы» (кроме указанных в подпунктах 165.1.2 и 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 НКУ).

Под термином «пассивные доходы» для целей разд. IV НКУ следует понимать, в частности, такие доходы, как дивиденды (п.п. 14.1.268 п. 14.1 ст. 14 НКУ).

Учитывая указанное, поскольку сумма дивидендов, начисленных в пользу физических лиц включается в общий месячный налогооблагаемый доход налогоплательщика, то такой доход подлежит налогообложению военным сбором по ставке 5%.

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