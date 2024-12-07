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Андрій Єрмак запропонував команді Трампа вести війну до повернення кордонів 2022 року, — ЗМІ

20:39, 7 грудня 2024
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час візиту до США запропонував команді Дональда Трампа вести війну до повернення Україною кордонів 2022 року, а також передбачити вступ до НАТО.
Андрій Єрмак запропонував команді Трампа вести війну до повернення кордонів 2022 року, — ЗМІ
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Українська делегація на чолі з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком провела зустрічі у США. Вони вели переговори з командою Дональда Трампа. Про це пише видання «НВ»

Єрмак провів зустрічі з майбутнім віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та кандидатом на посаду радника Білого дому з питань національної безпеки Майклом Волцем.

Як повідомляється, він запропонував команді Трампа допомогти Україні відвоювати території до кордону 2022 року, а не до 1991 року.

Також Єрмак говорив із представниками Трампа вступ України до НАТО, але, за даними видання, у Трампа до цього ставляться «дуже прохолодно, дуже негативно».

За даними видання, представники Трампа залишилися «не зовсім задоволеними» розповіддю Єрмака про ситуацію на фронті в Україні.

Повідомляється, що зустрічі Єрмака з людьми Трампа у США тривали «недовго», жодних рішень ухвалено не було. 

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США Україна Дональд Трамп війна Андрій Єрмак

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