Андрей Ермак предложил команде Трампа вести войну до возвращения границ в 2022 году, — СМИ

Глава Офиса Президента Андрей Ермак во время визита в США предложил команде Дональда Трампа вести войну к возвращению Украиной границ 2022 года, а также предусмотреть вступление в НАТО.

Украинская делегация во главе с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком провела встречи в США. Они вели переговоры как с командой Дональда Трампа. Об этом пишет издание «НВ»

Ермак провел встречи с будущим вице-президентом США Джей Ди Венсом и кандидатом на должность советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Майклом Волцем.

Как сообщается, он предложил команде Трампа помочь Украине отвоевать территории до границы 2022 года, а не до 1991 года.

Также Ермак говорил с представителями Трампа о вступлении Украины в НАТО, но, по данным издания, у Трампа к этому относятся «очень прохладно».

По данным издания, представители Трампа остались «не совсем довольны» рассказом Ермака о ситуации на фронте в Украине.

Сообщается, что встречи Ермака с людьми Трампа в США продолжались «недолго», никаких решений не было принято.

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