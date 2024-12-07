Мы все хотим завершить войну как можно быстрее и справедливо – Зеленский прокомментировал встречу с Трампом

Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с Трампом и Макроном ситуацию на поле боя и справедливый мир для Украины.

Как известно, в Елисейском дворце состоялась встреча Президента Владимира Зеленского с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая длилась 35 минут. Президент Зеленский рассказал первые детали трехсторонних переговоров.

Лидеры обсудили ситуацию на поле боя и справедливый мир для Украины.

"Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливо. Договорились работать дальше. Мир благодаря силе возможен", - сообщил Зеленский в Телеграм.

Напомним, что Зеленский находится в Париже, где сегодня, 7 декабря, состоится церемония открытия Нотр-Дама, который был отремонтирован после пожара 2019 года. Главы государств и правительств около 40 стран мира примут участие в этом мероприятии.

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