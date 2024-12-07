Ми всі хочемо завершити війну якнайшвидше та справедливо — Зеленський прокоментував зустріч із Трампом

Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із Трампом та Макроном ситуацію на полі бою та справедливий мир для України.

Як відомо, у Єлисейському палаці відбулася зустріч Президента Володимира Зеленського з обраним президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном, яка тривала 35 хвилин. Президент Зеленський розповів перші деталі тристоронніх переговорів. Він назвав зустріч продуктивною.

Лідери обговорили ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Зеленський подякував Макрону за організацію цією зустрічі.

"Спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо. Домовилися працювати далі. Мир завдяки силі можливий", - повідомив Зеленський у Телеграм.

Нагадаємо, що Зеленський перебуває у Парижі, де сьогодні, 7 грудня, відбудеться церемонія відкриття Нотр-Даму, який відремонтували після пожежі 2019 року. Глави держав та урядів близько 40 країн світу візьмуть участь у цьому заході.

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