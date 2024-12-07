В Париже состоялась встреча Зеленского, Трампа и Макрона - она ​​длилась 35 минут, видео

Трехсторонняя встреча длилась 35 минут, – рассказал спикер Зеленского Сергей Никифоров.

В Елисейском дворце в субботу, 7 декабря, состоялась встреча Президента Владимира Зеленского с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Трехсторонняя встреча длилась 35 минут. Теперь лидеры отправятся на церемонию открытия Собора Парижской Богоматери, сообщил спикер Зеленского Сергей Никифоров.

Напомним, что Зеленский находится в Париже, где сегодня, 7 декабря, состоится церемония открытия Нотр-Дама, который был отремонтирован после пожара 2019 года. Главы государств и правительств около 40 стран мира примут участие в этом мероприятии.

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