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У Києві чоловік знущався з собаки через те, що вона сходила в туалет не у відведеному для цього місці

07:36, 27 грудня 2024
30-річний чоловік в присутності дитини знущався з собаки через те, що та справила природні потреби не у відведеному для цього місці.
У Києві чоловік знущався з собаки через те, що вона сходила в туалет не у відведеному для цього місці
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У Києві правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з собакою. Про це повідомляє столична поліція.

Так, до Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її колишній чоловік жорстоко поводиться з твариною.

Жінка надала поліцейським відеозаписи, на яких видно, як 30-річний чоловік в присутності їх спільної дитини знущається з собаки через те, що та справила природні потреби не у відведеному для цього місці.

Слідчі вилучили постраждалу тварину – 11-річну дівчинку породи той-тер’єр, та передали до спеціалізованого притулку, де вона проходить медичне обстеження та отримує всю необхідну допомогу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України - жорстоке поводження з тваринами.

Триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.

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Національна поліція поліція Київ тварини

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