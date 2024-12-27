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Стало відомо, чи оплачуються дні перебування працівника у ТЦК

08:29, 27 грудня 2024
Працівник має право на збереження середнього заробітку за дні, коли він перебував у ТЦК у зв’язку із уточненням облікових даних та коли проходив медичне обстеження, що підтверджується довідками.
Стало відомо, чи оплачуються дні перебування працівника у ТЦК
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Стало відомо, чи оплачується час перебування працівника у ТЦК, якщо йому необхідно стати на військовий облік, або коли його викликають для уточнення військово-облікових даних, а також у разі, якщо ТЦК спрямовує працівника на медичний огляд до лікувально-профілактичного закладу.

Роз’яснення надала головний державний інспектор управління інспекційної діяльності у Кіровоградській області.

Відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» громадяни України для виконання обов’язків, пов’язаних із взяттям на військовий облік, направленням, призовом або прийняттям на військову службу, а також особи, які направляються командирами військових частин, центрами рекрутингу, центрами надання адміністративних послуг, центрами зайнятості, відповідними районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, Центральним управлінням або регіональним органом Служби безпеки України, відповідними підрозділами розвідувальних органів України на медичний огляд (медичне обстеження в амбулаторних чи стаціонарних умовах), лікування, звільняються від роботи на час, необхідний для виконання зазначених обов’язків та перебування в лікувальному закладі охорони здоров’я, із збереженням за такими громадянами місця роботи, займаної посади і середньої заробітної плати.

Отже, працівник має право на збереження середнього заробітку за дні, коли він перебував у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки у зв’язку із уточненням облікових даних та коли проходив медичне обстеження, що підтверджується довідками лікувальних закладів.

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