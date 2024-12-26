Путін заявив, що Словаччина готова надати майданчик для переговорів з Україною

За словами Путіна, Роберт Фіцо запропонував йому провести мирні перемовини в Словаччині, той погодився.

Словаччина готова надати майданчик для переговорів з Україною. Про це заявив Путін 26 грудня, передає hromadske.

Путін сказав, що під час останньої зустрічі прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував йому використати Словаччину, як майданчик для переговорів між Україною та РФ.

За його словами, Москва не проти того, щоб провести перемовини в Словаччині.

Як повідомлялося, 22 грудня прем'єр-міністр Словаччини Фіцо прилетів до Москви, де вже зустрівся з Путіним.

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