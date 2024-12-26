Путин заявил, что Словакия готова предоставить площадку для переговоров с Украиной

По словам Путина, Роберт Фицо предложил ему провести мирные переговоры в Словакии, он согласился.

Словакия готова предоставить площадку для переговоров с Украиной. Об этом заявил Путин 26 декабря, сообщает hromadske.

Путин сказал, что во время последней встречи премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил использовать Словакию как площадку для переговоров между Украиной и РФ.

По его словам, Москва не против того, чтобы провести переговоры в Словакии.

Как сообщалось, 22 декабря премьер-министр Словакии Фицо прилетел в Москву, где уже встретился с Путиным.