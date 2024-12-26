Путин заявил, что Словакия готова предоставить площадку для переговоров с Украиной

Словакия готова предоставить площадку для переговоров с Украиной. Об этом заявил Путин 26 декабря, сообщает hromadske.
Путин сказал, что во время последней встречи премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил использовать Словакию как площадку для переговоров между Украиной и РФ.
По его словам, Москва не против того, чтобы провести переговоры в Словакии.
Как сообщалось, 22 декабря премьер-министр Словакии Фицо прилетел в Москву, где уже встретился с Путиным.
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