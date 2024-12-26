Владимир Зеленский провел разговор с президентом Сербии Александром Вучичем

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор с сербским коллегой Александром Вучичем.
По словам Главы государства, они обсудили сотрудничество между Украиной и Сербией как на двустороннем уровне, так и во взаимодействии с партнерами.
«Говорил с Президентом Сербии, поблагодарил Александра за поддержку нашего государства, наших людей. Мы обсудили наше взаимодействие – двустороннее и с другими партнерами. Очень ценю наш диалог. Максимум конструктивных отношений для Украины и совместной с партнерами безопасности», — отметил Владимир Зеленский.
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