Владимир Зеленский провел разговор с президентом Сербии Александром Вучичем

Владимир Зеленский обсудил с сербским лидером Александром Вучичем сотрудничество между странами и взаимодействие с партнерами.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор с сербским коллегой Александром Вучичем.

По словам Главы государства, они обсудили сотрудничество между Украиной и Сербией как на двустороннем уровне, так и во взаимодействии с партнерами.

«Говорил с Президентом Сербии, поблагодарил Александра за поддержку нашего государства, наших людей. Мы обсудили наше взаимодействие – двустороннее и с другими партнерами. Очень ценю наш диалог. Максимум конструктивных отношений для Украины и совместной с партнерами безопасности», — отметил Владимир Зеленский.