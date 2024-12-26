Володимир Зеленський провів розмову з президентом Сербії Олександром Вучичем

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову із сербським колегою Олександром Вучичем.
За словами Глави держави, вони обговорили співпрацю між Україною та Сербією як на двосторонньому рівні, так і у взаємодії з партнерами.
«Говорив із Президентом Сербії, подякував Олександру за підтримку нашої держави, наших людей. Ми обговорили нашу взаємодію – двосторонню і також з іншими партнерами. Дуже ціную наш діалог. Максимум конструктивних відносин для України та спільної з партнерами безпеки», — зазначив Володимир Зеленський.
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