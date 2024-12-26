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Володимир Зеленський провів розмову з президентом Сербії Олександром Вучичем

19:59, 26 грудня 2024
Володимир Зеленський обговорив із сербським лідером Олександром Вучичем співпрацю між країнами та взаємодію з партнерами.
Володимир Зеленський провів розмову з президентом Сербії Олександром Вучичем
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову із сербським колегою Олександром Вучичем.

За словами Глави держави, вони обговорили співпрацю між Україною та Сербією як на двосторонньому рівні, так і у взаємодії з партнерами.

«Говорив із Президентом Сербії, подякував Олександру за підтримку нашої держави, наших людей. Ми обговорили нашу взаємодію – двосторонню і також з іншими партнерами. Дуже ціную наш діалог. Максимум конструктивних відносин для України та спільної з партнерами безпеки», — зазначив Володимир Зеленський.

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президент Сербія Володимир Зеленський

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