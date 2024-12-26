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У Києві суд втретє відправив під варту колишнього голову Одеського обласного ТЦК Борисова

19:48, 26 грудня 2024
Євген Борисов перебуватиме під вартою з правом на внесення застави у розмірі 402 мільйони гривень.
У Києві суд втретє відправив під варту колишнього голову Одеського обласного ТЦК Борисова
Фото: АрміяInform
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Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського обласного ТЦК Євгену Борисову. Про це повідомляє Держбюро розслідувань.

Його відправили під варту до 23 лютого з можливістю вийти під заставу в 402 млн грн.

Обвинувачення просило обрати тримання під вартою, бо вважає що Борисов може переховуватися від суду за межами України. Захист наполягав на домашньому арешті із застосуванням електронного браслета, повідомляє «Суспільне».

Як відомо, 25 грудня працівники ДБР затримали у Києві ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова після того, як за нього була внесена застава у 39,364 млн гривень.

За даними Бюро, після виходу з ізолятора, він планував переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

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суд ТЦК

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