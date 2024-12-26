В Киеве суд третий раз отправил под стражу бывшего главу Одесского областного ТЦК Борисова

Евгений Борисов будет находиться под стражей с правом на внесение залога в размере 402 миллионов гривен.

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Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему начальнику Одесского областного ТЦК Евгению Борисову. Об этом сообщает Госбюро расследований.

Его отправили под стражу до 23 февраля с возможностью выйти под залог в 402 млн. грн.

Сообщается, что обвинение просило избрать содержание под стражей, поскольку считает, что Борисов может скрываться от суда за пределами Украины. Защита настаивала на домашнем аресте с применением электронного браслета, сообщает «Суспільне».

Как известно, 25 декабря работники ГБР задержали в Киеве экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова после того, как за него был внесен залог в 39,364 млн. гривен.

По данным Бюро, после выхода из изолятора он планировал скрываться от следствия, в частности уехать за границу.