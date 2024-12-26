В Киеве суд третий раз отправил под стражу бывшего главу Одесского областного ТЦК Борисова

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему начальнику Одесского областного ТЦК Евгению Борисову. Об этом сообщает Госбюро расследований.
Его отправили под стражу до 23 февраля с возможностью выйти под залог в 402 млн. грн.
Сообщается, что обвинение просило избрать содержание под стражей, поскольку считает, что Борисов может скрываться от суда за пределами Украины. Защита настаивала на домашнем аресте с применением электронного браслета, сообщает «Суспільне».
Как известно, 25 декабря работники ГБР задержали в Киеве экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова после того, как за него был внесен залог в 39,364 млн. гривен.
По данным Бюро, после выхода из изолятора он планировал скрываться от следствия, в частности уехать за границу.
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