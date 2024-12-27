Стало известно, оплачиваются ли дни пребывания работника в ТЦК

Работник имеет право на сохранение среднего заработка за дни, когда он находился в ТЦК в связи с уточнением учетных данных и проходил медицинское обследование, подтверждаемое справками.

Стало известно, оплачивается ли время пребывания работника в ТЦК, если ему необходимо стать на военный учет, или когда его вызывают для уточнения военно-учетных данных, а также в случае, если ТЦК направляет работника на медицинское освидетельствование в лечебно-профилактическое учреждение.

Разъяснение предоставила главный государственный инспектор управления инспекционной деятельности в Кировоградской области.

Согласно ч. 2 ст. 21 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» граждане Украины для выполнения обязанностей, связанных со взятием на военный учет, направлением, призывом или принятием на военную службу, а также лица, направляемые командирами воинских частей, центрами рекрутинга, центрами предоставления административных услуг, центрами занятости, соответствующими районными (городскими) территориальными центрами комплектования и социальной поддержки, Центральным управлением или региональным органом Службы безопасности Украины, соответствующими подразделениями разведывательных органов Украины на медицинское освидетельствование (медицинское обследование в амбулаторных или стационарных условиях), лечение, освобождаются от работы на время, необходимое для выполнения указанных обязанностей и пребывания в лечебном учреждении здравоохранения, с сохранением за такими гражданами места работы, занимаемой должности и средней заработной платы.

Следовательно, работник имеет право на сохранение среднего заработка за дни, когда он находился в территориальном центре комплектования и социальной поддержки в связи с уточнением учетных данных и проходил медицинское обследование, что подтверждается справками лечебных учреждений.