В Киеве мужчина издевался над собакой из-за того, что она сходила в туалет не в отведенном для этого месте

30-летний мужчина в присутствии ребенка издевался над собакой из-за того, что она справила естественные потребности не в отведенном для этого месте.

В Киеве правоохранители возбудили уголовное производство по факту жестокого обращения с собакой. Об этом сообщает столичная полиция.

Так, в Голосеевское управление полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее бывший муж жестоко обращается с животным.

Женщина предоставила полицейским видеозаписи, на которых видно, как 30-летний мужчина в присутствии их общего ребенка издевается над собакой из-за того, что она справила естественные потребности не в отведенном для этого месте.

Следователи изъяли пострадавшее животное – 11-летнюю девочку породы той-терьер, и передали в специализированное убежище, где оно проходит медицинское обследование и получает всю необходимую помощь.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с животными.

Продолжается досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.