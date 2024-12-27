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Чи мають право платники із місцезнаходженням на ТОТ не сплачувати єдиний внесок за себе

23:30, 27 грудня 2024
Стало відомо, чи мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок за себе платники єдиного внеску із місцезнаходженням або місцем проживання на тимчасово окупованій території
Чи мають право платники із місцезнаходженням на ТОТ не сплачувати єдиний внесок за себе
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Головне управління ДПС у Дніпропетровській області розповіло, чи мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок за себе платники єдиного внеску із місцезнаходженням або місцем проживання на тимчасово окупованій території України.

Пунктами 1 та 4 ч. 2 ст. 6 Закону від 8.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями встановлено, що платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, перелік яких визначений ч. 1 ст. 4 Закону №2464, зобов’язані своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок, подавати звітність, у тому числі про основне місце роботи працівника, про нарахування єдиного внеску в розмірах, визначених відповідно до Закону №2464, у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку) до податкового органу за основним місцем обліку платника єдиного внеску у строки та порядку, встановлені Податковим кодексом України.

Згідно зі змінами, внесеними Законом від 1.07.2021 №1617-ІX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо адміністрування податків і зборів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя» (набрав чинності 21.11.2021), п. 9-3 розд. VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №2464 викладено в новій редакції:

Тимчасово на період дії особливого правового режиму, визначеного Законом від 15.04.2014 №1207 «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» зі змінами та доповненнями для цілей Закону №1207:

  • зупиняється застосування до платників єдиного внеску із місцезнаходженням (місцем проживання) на тимчасово окупованій території України норм ст. 25 і 26 Закону №2464, якими визначено заходи впливу, стягнення та відповідальність за порушення Закону №2464;
  • платники єдиного внеску із місцезнаходженням (місцем проживання) на тимчасово окупованій території України звільняються від виконання обов’язків, визначених ст. 6 Закону №2464.

Платники мають право на добровільну сплату єдиного внеску, передбаченого Законом №2464, у порядку, визначеному Кабінетом міністрів.

Відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону №1207 адміністративна межа між тимчасово окупованою територією та іншою територією України визначається КМУ.

Постановою КМУ від 06.12.2022 №1364 встановлено, що Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затверджується Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відповідний Перелік територій затверджений наказом Мінреінтеграції від 22.12.2022 №309 із змінами та доповненнями.

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